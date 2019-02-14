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Классический

Интерпромбанк,

Интерпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
6 935
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 91 день 181 день 367 дней 551 день 732 дня
от 100 000 ₽ 5 5,5 6,4 6,9 6 5
31 день 91 день 181 день 367 дней 551 день 732 дня
от 1 500 $ 0,5 1 1,5 2,2 2,4 2,3
31 день 91 день 181 день 367 дней 551 день 732 дня
от 1 500 € 0,02 0,02 0,02 0,1 0,05 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 1 городе России
9 632
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
Адрес
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
Сайт
www.interprombank.ru
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Телефоны
(495) 232-20-50
(495) 777-12-33

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