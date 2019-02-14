Классический
Интерпромбанк,
Интерпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 935 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|551 день
|732 дня
|от 100 000 ₽
|5
|5,5
|6,4
|6,9
|6
|5
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|551 день
|732 дня
|от 1 500 $
|0,5
|1
|1,5
|2,2
|2,4
|2,3
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|551 день
|732 дня
|от 1 500 €
|0,02
|0,02
|0,02
|0,1
|0,05
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 1 городе России
9 632
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
- Адрес
- 119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
- Сайт
- www.interprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 232-20-50(495) 777-12-33
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|6,4
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