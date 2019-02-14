Сберегательный-Пенсионный
Интерпромбанк,
Интерпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 626 ₽
Ставка
6,4%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|от 100 000 ₽
|5,9
|6,4
|181 день
|367 дней
|от 1 500 $
|1,2
|1,7
|181 день
|367 дней
|от 1 500 €
|0,02
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- открывается лицам, достигшим возраста 55 лет для женщины и 60 лет для мужчины либо иным лицам при предъявлении ими пенсионного удостоверения или иного документа, выданного Пенсионным Фондом РФ, государственным органом или учреждением, который подтверждает получение вкладчиком пенсии по любому, установленному действующим законодательством РФ основанию
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный-Пенсионный» в 1 городе России
4 966
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
- Адрес
- 119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
- Сайт
- www.interprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 232-20-50(495) 777-12-33
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальный доход
|6,9
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Классический
|6,9
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Рантье
|6,8
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,7
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Сберегательный
|5,9
|100 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть