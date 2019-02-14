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Фиксированный процент

Промсвязьбанк,

Промсвязьбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
685 000
Ставка
6,85%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней 731 день
от 5 000 000 ₽ 6,8 6,85
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Особые условия
  • открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 60 календарных дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

свыше 91 дня по ставке договора, действующей на дату заключения договора банковского вклада

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Фиксированный процент» в 137 городах России
24 372
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 38
Банкоматы 107
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Моя стратегия 8,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (в конце срока) 7,6 5 000 000 ₽ Посмотреть
Мой доход (онлайн) 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Мой доход 7,4 100 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (ежемесячно) 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя выгода 7 10 000 ₽ Посмотреть
Расходный 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (в конце срока) 6,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя копилка 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (в конце срока) 6,3 350 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (ежемесячно) 6,2 5 000 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (ежемесячно) 6 350 000 ₽ Посмотреть
Мои возможности 5,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
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