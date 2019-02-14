Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад предназначен для владельцев пенсионных карт банка Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях со 181 дня проценты выплачиваются в размере 60% ставки по договору Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 11.02.2019 15:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.