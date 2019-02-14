Доходный пенсионный
РНКБ,
РНКБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
60 ₽
Ставка
5,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 000 ₽
|5,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад предназначен для владельцев пенсионных карт банка
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 181 дня проценты выплачиваются в размере 60% ставки по договору
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный пенсионный» в 47 городах России
7 949
Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
- ОГРН
- 1027700381290
- Сайт
- www.rncb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 234-27-27
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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