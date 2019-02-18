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Исполнение желаний

Газэнергобанк,

Газэнергобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
270 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
555
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
270 дней
от 10 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Исполнение желаний» в 45 городах России
19 937
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
ОГРН
1024000000210
Сайт
www.gebank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 10
Банкоматы 22
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Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

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