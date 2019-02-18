Исполнение желаний
Газэнергобанк,
Газэнергобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
270 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
555 ₽
Ставка
7,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|270 дней
|от 10 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Исполнение желаний» в 45 городах России
19 937
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
- 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- ОГРН
- 1024000000210
- Сайт
- www.gebank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Счастливая монета!!!
|4,02
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Обыкновенное чудо!!
|3,92
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Обыкновенное чудо!! (с капитализацией)
|3,86
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Счастливая монета!!! (с капитализацией)
|3,77
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный!!
|3,52
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный!! (с капитализацией)
|3,39
|1 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть