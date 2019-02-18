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Обыкновенное чудо!!

Газэнергобанк,

Газэнергобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 3,92%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
115 882
Ставка
3,92%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 1 000 ₽ 3,59
от 1 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 3,92

предусмотрено пять периодов начисления процентов:

  • 1-90 дней - 5% (от 1 тыс. рублей), 6% (от 1 млн рублей);
  • 91-180 дней - 5,75% (от 1 тыс. рублей), 6,75% (от 1 млн рублей);
  • 181-270 дней - 6,5% (от 1 тыс. рублей), 7,5% (от 1 млн рублей);
  • 271-365 дней - 7,5% (от 1 тыс. рублей), 8,5% (от 1 млн рублей);
  • 366-1080 дней - 2,25%;
  • указаны средние годовые ставки за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет, указанный клиентом
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,5%);
  • по желанию вкладчика банк может ежемесячно осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в размере 0,06% от суммы вклада (от 1 000 рублей), 0,03% от суммы вклада (от 1 000 000 рублей)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 90 дней с момента открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Обыкновенное чудо!!» в 45 городах России
4 294
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
ОГРН
1024000000210
Сайт
www.gebank.ru
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Банкоматы 22
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Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

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