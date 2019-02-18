Обыкновенное чудо!!
Газэнергобанк,
Газэнергобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 3,92%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
115 882 ₽
Ставка
3,92%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 1 000 ₽
|3,59
|от 1 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|3,92
предусмотрено пять периодов начисления процентов:
- 1-90 дней - 5% (от 1 тыс. рублей), 6% (от 1 млн рублей);
- 91-180 дней - 5,75% (от 1 тыс. рублей), 6,75% (от 1 млн рублей);
- 181-270 дней - 6,5% (от 1 тыс. рублей), 7,5% (от 1 млн рублей);
- 271-365 дней - 7,5% (от 1 тыс. рублей), 8,5% (от 1 млн рублей);
- 366-1080 дней - 2,25%;
- указаны средние годовые ставки за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет, указанный клиентом
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,5%);
- по желанию вкладчика банк может ежемесячно осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в размере 0,06% от суммы вклада (от 1 000 рублей), 0,03% от суммы вклада (от 1 000 000 рублей)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение 90 дней с момента открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Обыкновенное чудо!!» в 45 городах России
4 294
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
- 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- ОГРН
- 1024000000210
- Сайт
- www.gebank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55
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Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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