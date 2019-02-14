Мармелад
Новокиб,
Новокиб вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,51%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
564 ₽
Ставка
5,51%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|от 10 000 ₽
|5,51
- предусмотрено три периода начисления процентов: с первого по 4 месяц - 5%, с 5 по 8 месяц - 5,5%, с 9 по 12 месяц - 6% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
-
ежеквартально
проценты капитализируются каждые четыре месяца
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
5 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мармелад» в 2 городах России
2 199
Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 45-92-67
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Высокий процент
|7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Давай копить
|6,25
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Доступный
|4,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|0,4
|1 000 €
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть