Пополняемый
Норвик Банк,
Норвик Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,70%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
29 ₽
Ставка
5,7%
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Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес. 1 день
|18 мес. 1 день
|24 мес. 1 день
|от 500 ₽ до 10 000 000 ₽
|5,7
|4,5
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
через интернет-банк функция снятия капитализированных процентов недоступна
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- максимальная сумма
1 000 рублей; максимальный размер дополнительных взносов не должен превышать размер первоначальной суммы вклада, увеличенной в 3 раза
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по вкладам размещенным на год - по истечении шести месяцев по ставке 2% годовых;
- на полтора года - после истечения 12-ти месяцев по ставке 2,1%;
- на два года - после 18-ти месяцев по ставке 2,2% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 16 городах России
2 975
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- ОГРН
- 1024300004739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-17-77 — единая справочная служба
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|Выгодная ставка
|6,5
|500 ₽
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|Black Edition (с пополнением)
|6,2
|1 000 000 ₽
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|Годовой
|6
|500 ₽
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|Black Edition(с частичным снятием)
|6
|1 000 000 ₽
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|Пенсионер
|6
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|Умеренный
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