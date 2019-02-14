Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно через интернет-банк функция снятия капитализированных процентов недоступна Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 1 000 рублей; максимальный размер дополнительных взносов не должен превышать размер первоначальной суммы вклада, увеличенной в 3 раза Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладам размещенным на год - по истечении шести месяцев по ставке 2% годовых;

на полтора года - после истечения 12-ти месяцев по ставке 2,1%;

на два года - после 18-ти месяцев по ставке 2,2% годовых Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 15:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.