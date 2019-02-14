Таганский
Джей энд Ти Банк,
Джей энд Ти Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 805 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|от 100 000 ₽
|6,8
|7,2
|7,2
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- оформить вклад можно только в ДО "Таганский"
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Таганский» в 1 городе России
11 550
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
- Адрес
- 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
- Сайт
- www.jtbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 662-45-45(495) 114-56-06
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по вкладам
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