Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 500 долларов/евро Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 13:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.