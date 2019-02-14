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ТКБ-Рантье

Транскапиталбанк,

Транскапиталбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
13 094
Ставка
7,75%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
180 дней 370 дней 720 дней 1100 дней
от 50 000 ₽ 6,75 7,7 7,7 7,75
180 дней 370 дней 720 дней 1100 дней
от 700 $ 1,85 2 2,5 2,7
180 дней 370 дней 720 дней 1100 дней
от 700 € 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 91 календарного дня - 1/2 ставки по вкладу

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
25.01.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ТКБ-Рантье» в 36 городах России
51 315
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
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