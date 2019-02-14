Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 4,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 91 дня срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.