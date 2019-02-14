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Золотая монета

Солид Банк,

Солид Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
799
Ставка
4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 ₽ 4
  • два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 4,5% годовых; с 366 по 730 день - 3,5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 4,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 91 дня срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотая монета» в 21 городе России
4 925
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
Сайт
www.solidbank.ru
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Телефоны
(423) 226-57-22

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