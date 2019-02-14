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Ваше будущее

Тимер Банк,

Тимер Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
372 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
6 622
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
372 дня
от 100 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Особые условия
  • по желанию клиента вклад может быть оформлен одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни, при этом процентная ставка по вкладу не изменяется
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока действия договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
Сайт
timerbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 7
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Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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