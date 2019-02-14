Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Особые условия по желанию клиента вклад может быть оформлен одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни, при этом процентная ставка по вкладу не изменяется Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока действия договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 16:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.