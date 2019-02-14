Ваше будущее
Тимер Банк,
Тимер Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 622 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|372 дня
|от 100 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- по желанию клиента вклад может быть оформлен одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни, при этом процентная ставка по вкладу не изменяется
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока действия договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваше будущее» в 14 городах России
10 417
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
- 420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
- Сайт
- timerbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 100-66-77 — единая справочная служба
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