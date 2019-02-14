Заубер-Фортуна
Заубер Банк,
Заубер Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 740 ₽
Ставка
7,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 10 000 ₽
|7,3
|от 100 000 ₽
|7,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 366 дней - по ставке 5% (от 10 000 рублей) и 6% годовых (от 100 000 рублей)
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 11:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-Фортуна» в 1 городе России
10 183
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
- 197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
- Сайт
- www.sauberbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 640-07-02(812) 640-07-04
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Для посетителей Банки.ру
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