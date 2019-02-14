Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 366 дней - по ставке 5% (от 10 000 рублей) и 6% годовых (от 100 000 рублей) Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 11:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.