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Заубер-Фортуна

Заубер Банк,

Заубер Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 740
Ставка
7,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 7,3
от 100 000 ₽ 7,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 366 дней - по ставке 5% (от 10 000 рублей) и 6% годовых (от 100 000 рублей)

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 11:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-Фортуна» в 1 городе России
10 183
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
Сайт
www.sauberbank.com
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Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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