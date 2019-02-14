Накопи капитал
Славия,
Славия вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
103 380 ₽
Ставка
7,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|364 дня
|от 300 000 ₽
|6,8
|7
|от 700 000 ₽
|7
|7,2
|от 1 300 000 ₽
|7,5
|7,7
|181 день
|364 дня
|от 10 000 $
|0,4
|0,5
|от 50 000 $
|1
|1,25
|181 день
|364 дня
|от 10 000 €
|0,2
|0,25
|от 50 000 €
|0,3
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи капитал» в 6 городах России
10 359
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Славия»
- Адрес
- 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5а
- Сайт
- www.slaviabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 969-24-15
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|Название
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