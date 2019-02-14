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Накопи капитал

Славия,

Славия вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
103 380
Ставка
7,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 364 дня
от 300 000 ₽ 6,8 7
от 700 000 ₽ 7 7,2
от 1 300 000 ₽ 7,5 7,7
181 день 364 дня
от 10 000 $ 0,4 0,5
от 50 000 $ 1 1,25
181 день 364 дня
от 10 000 € 0,2 0,25
от 50 000 € 0,3 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи капитал» в 6 городах России
10 359
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Славия»
Адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5а
Сайт
www.slaviabank.ru
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Телефоны
(495) 969-24-15

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