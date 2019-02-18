Валютный - 367 дней
Кузбассхимбанк,
Кузбассхимбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,30%
Сумма
от 1 000 $
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
13 $
Ставка
1,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|367 дней
|от 1 000 $
|1,3
|367 дней
|от 1 000 €
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
500 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный - 367 дней» в 1 городе России
2 176
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»
- Адрес
- 650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12
- ОГРН
- 1024200001847
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кемерово
- Телефоны
-
(3842) 38-50-79
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