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Валютный - 367 дней

Кузбассхимбанк,

Кузбассхимбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,30%
Сумма
от 1 000 $
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
13 $
Ставка
1,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
367 дней
от 1 000 $ 1,3
367 дней
от 1 000 € 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

500 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный - 367 дней» в 1 городе России
2 176
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»
Адрес
650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12
ОГРН
1024200001847
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Телефоны
(3842) 38-50-79

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Стабильный 6,35 100 000 ₽ Посмотреть
Стандартный 6,2 5 000 ₽ Посмотреть
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