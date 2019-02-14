Пенсионный депозит
Солидарность,
Солидарность вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 395 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
127 ₽
Ставка
8,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|540 дней
|от 1 000 ₽
|7,65
|8,1
для филиалов и дополнительных офисов в г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербурге минимальная сумма по вкладу составляет 100 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
не более 100 000 рублей в месяц
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вклада на 395 дней со 198-го дня, для вклада на 540 дней - с 271-го дня по ставке 4% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 09:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный депозит» в 18 городах России
14 864
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- ОГРН
- 1026300001848
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 203-44-44(846) 379-78-78
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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