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Пенсионный депозит

Солидарность,

Солидарность вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 395 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
127
Ставка
8,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней 540 дней
от 1 000 ₽ 7,65 8,1

для филиалов и дополнительных офисов в г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербурге минимальная сумма по вкладу составляет 100 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

не более 100 000 рублей в месяц

Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вклада на 395 дней со 198-го дня, для вклада на 540 дней - с 271-го дня по ставке 4% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 09:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный депозит» в 18 городах России
14 864
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
ОГРН
1026300001848
Сайт
www.solid.ru
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Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78

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