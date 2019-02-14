для филиалов и дополнительных офисов в г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербурге минимальная сумма по вкладу составляет 100 000 рублей

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие возможно, но есть ограничения: не более 100 000 рублей в месяц Досрочное расторжение на льготных условиях для вклада на 395 дней со 198-го дня, для вклада на 540 дней - с 271-го дня по ставке 4% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 09:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.