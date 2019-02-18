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Счастливая монета!!! (с капитализацией)

Газэнергобанк,

Газэнергобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,77%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 173 188
Ставка
3,77%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1080 дней
от 10 000 ₽ 3,01
от 100 000 ₽ 3,57
от 700 000 ₽ 3,73
от 3 000 000 ₽ 3,75
от 10 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 3,77
1080 дней
от 300 $ до 3 000 000 $ 0,5
1080 дней
от 300 € до 2 000 000 € 0,16

всего пять периодов начисления процентов:

  • в течение первых четырех периодов (по 90 дней) проценты, в зависимости от суммы, начисляются по ставкам 3,55-4,55% (от 10 000 рублей), 3,75-6,75% (от 100 000 рублей), 4,25-7,25% (от 700 000 рублей), 4,25-7,25% (от 3 000 000 рублей), 4,25-7,5% (от 10 000 000 рублей), 0,4-0,9% (от 300 долларов), 0,05-0,25% (от 300 евро);
  • в течение последнего периода (361-1080 дней) - по ставке 2,55% (от 10 000 рублей) и 2,75% (100 000/700 000/3 000 000/10 000 000 рублей), 0,4% в долларах и 0,15% в евро;
  • указаны средние ставки за полный срок хранения вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5% в рублях)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливая монета!!! (с капитализацией)» в 45 городах России
4 029
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
ОГРН
1024000000210
Сайт
www.gebank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калуга
Отделения 10
Банкоматы 22
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Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

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