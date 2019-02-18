Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5% в рублях) Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 15:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.