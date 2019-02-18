Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Лестничный вклад да Специальный вклад благотворительный Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,3%);

по желанию вкладчика банк может ежемесячно осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в размере 0,06% от суммы вклада (от 1 000 рублей), 0,03% от суммы вклада (от 1 000 000 рублей) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 90 дней с момента открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 15:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.