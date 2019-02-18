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Обыкновенное чудо!! (с капитализацией)

Газэнергобанк,

Газэнергобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 3,86%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
120 669
Ставка
3,86%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 1 000 ₽ 3,52
от 1 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 3,86

предусмотрено пять периодов начисления процентов:

  • 1-90 дней - 4,8% (от 1 тыс. рублей), 5,8% (от 1 млн рублей);
  • 91-180 дней - 5,55% (от 1 тыс. рублей), 6,55% (от 1 млн рублей);
  • 181-270 дней - 6,3% (от 1 тыс. рублей), 7,3% (от 1 млн рублей);
  • 271-365 дней - 7,3% (от 1 тыс. рублей), 8,3% (от 1 млн рублей);
  • 366-1080 дней - 2,25%;
  • указаны средние годовые ставки за полный срок хранения вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
благотворительный
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,3%);
  • по желанию вкладчика банк может ежемесячно осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в размере 0,06% от суммы вклада (от 1 000 рублей), 0,03% от суммы вклада (от 1 000 000 рублей)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 90 дней с момента открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Обыкновенное чудо!! (с капитализацией)» в 45 городах России
3 508
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
ОГРН
1024000000210
Сайт
www.gebank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калуга
Отделения 10
Банкоматы 22
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Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

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