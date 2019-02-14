Обыкновенное чудо!! (капитализация)
СКБ-Банк,
СКБ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 3,71%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
115 726 ₽
Ставка
3,71%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 1 000 ₽
|3,54
|от 1 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|3,71
предусмотрено пять периодов начисления процентов:
- 1-90 дней - 5,8% (от 1 тыс. рублей), 6,3% (от 1 млн рублей);
- 91-180 дней - 6,3% (от 1 тыс. рублей), 6,8% (от 1 млн рублей);
- 181-270 дней - 6,8% (от 1 тыс. рублей), 7,3% (от 1 млн рублей);
- 271-365 дней - 7,3% (от 1 тыс. рублей), 7,8% (от 1 млн рублей);
366-1080 дней - 2%;
указаны средние ставки за полный срок хранения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
-
благотворительный
ежемесячно по желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы вклада (от 1 000 рублей); - 0,03% от суммы вклада (от 1 000 000 рублей)
- Особые условия
-
- ежемесячное перечисление денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» по желанию клиента;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,8%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение 90 дней с момента открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 16:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Обыкновенное чудо!! (капитализация)» в 109 городах России
6 995
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- ОГРН
- 1026600000460
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-06-00 — единая справочная служба
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Для посетителей Банки.ру
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