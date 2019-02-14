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Обыкновенное чудо!! (капитализация)

СКБ-Банк,

СКБ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 3,71%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
115 726
Ставка
3,71%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 1 000 ₽ 3,54
от 1 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 3,71

предусмотрено пять периодов начисления процентов:

  • 1-90 дней - 5,8% (от 1 тыс. рублей), 6,3% (от 1 млн рублей);
  • 91-180 дней - 6,3% (от 1 тыс. рублей), 6,8% (от 1 млн рублей);
  • 181-270 дней - 6,8% (от 1 тыс. рублей), 7,3% (от 1 млн рублей);
  • 271-365 дней - 7,3% (от 1 тыс. рублей), 7,8% (от 1 млн рублей);

  • 366-1080 дней - 2%;

  • указаны средние ставки за полный срок хранения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
благотворительный
ежемесячно по желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы вклада (от 1 000 рублей); - 0,03% от суммы вклада (от 1 000 000 рублей)
Особые условия
  • ежемесячное перечисление денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» по желанию клиента;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,8%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 90 дней с момента открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 16:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Обыкновенное чудо!! (капитализация)» в 109 городах России
6 995
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
ОГРН
1026600000460
Сайт
www.skbbank.ru
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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