Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов: первые четыре периода по 90 дней со ставками в диапазоне: от 3,05% до 5,3% (при сумме 10 тыс. рублей); от 2,8% до 6,05% (от 100 тыс. рублей); от 3,3% до 6,55% (от 700 тыс. рублей); от 3,3% до 7,05% (от 3 млн рублей); от 3,3% до 7,3% (10 млн рублей); в долларах - 0,4-1,45%; в евро - 0,05-0,25%; пятый период (два года) - 2,3% в рублях (от 10 тыс.), 2,05% (для всех остальных сумм) и 0,4% в долларах и 0,15% в евро; указаны средние годовые ставки за полный срок вклада (1080 дней)