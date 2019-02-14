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Счастливая монета!!! (капитализация)

СКБ-Банк,

СКБ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,32%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 026 811
Ставка
3,32%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1080 дней
от 10 000 ₽ 2,9
от 100 000 ₽ 3,01
от 700 000 ₽ 3,13
от 3 000 000 ₽ 3,28
от 10 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 3,32
1080 дней
от 300 $ до 3 000 000 $ 0,7
1080 дней
от 300 € до 2 000 000 € 0,16

пять периодов начисления процентов: первые четыре периода по 90 дней со ставками в диапазоне: от 3,05% до 5,3% (при сумме 10 тыс. рублей); от 2,8% до 6,05% (от 100 тыс. рублей); от 3,3% до 6,55% (от 700 тыс. рублей); от 3,3% до 7,05% (от 3 млн рублей); от 3,3% до 7,3% (10 млн рублей); в долларах - 0,4-1,45%; в евро - 0,05-0,25%; пятый период (два года) - 2,3% в рублях (от 10 тыс.), 2,05% (для всех остальных сумм) и 0,4% в долларах и 0,15% в евро; указаны средние годовые ставки за полный срок вклада (1080 дней)

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливая монета!!! (капитализация)» в 109 городах России
8 920
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
ОГРН
1026600000460
Сайт
www.skbbank.ru
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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