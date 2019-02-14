Счастливая монета!!! (капитализация)
СКБ-Банк,
СКБ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,32%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 026 811 ₽
Ставка
3,32%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1080 дней
|от 10 000 ₽
|2,9
|от 100 000 ₽
|3,01
|от 700 000 ₽
|3,13
|от 3 000 000 ₽
|3,28
|от 10 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|3,32
|1080 дней
|от 300 $ до 3 000 000 $
|0,7
|1080 дней
|от 300 € до 2 000 000 €
|0,16
пять периодов начисления процентов: первые четыре периода по 90 дней со ставками в диапазоне: от 3,05% до 5,3% (при сумме 10 тыс. рублей); от 2,8% до 6,05% (от 100 тыс. рублей); от 3,3% до 6,55% (от 700 тыс. рублей); от 3,3% до 7,05% (от 3 млн рублей); от 3,3% до 7,3% (10 млн рублей); в долларах - 0,4-1,45%; в евро - 0,05-0,25%; пятый период (два года) - 2,3% в рублях (от 10 тыс.), 2,05% (для всех остальных сумм) и 0,4% в долларах и 0,15% в евро; указаны средние годовые ставки за полный срок вклада (1080 дней)
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливая монета!!! (капитализация)» в 109 городах России
8 920
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- ОГРН
- 1026600000460
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-06-00 — единая справочная служба
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Для посетителей Банки.ру
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