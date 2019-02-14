Вход

Накопительный

Почта Банк,

Почта Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
348
Ставка
6,75%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 5 000 ₽ 6,75
от 500 000 ₽ 6,75
от 3 000 000 ₽ 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Особые условия
  • оформление вклада осуществляется во всех отделениях Банка, кроме отделений почтовой связи ФГУП «Почта России»
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

капитализированные проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • +0,25 п.п. при оформлении через Почта Банк Онлайн;
  • при открытии/пролонгации вклада клиентом, имеющим Сберегательный счет с тарифным планом «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»;
  • к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 1570 городах России
61 447
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 392
Банкоматы 376
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Капитальный 7,25 50 000 ₽ Посмотреть
Почтовый 7,15 50 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,85 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще