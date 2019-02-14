Накопительный
Почта Банк,
Почта Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
348 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 5 000 ₽
|6,75
|от 500 000 ₽
|6,75
|от 3 000 000 ₽
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Особые условия
-
- оформление вклада осуществляется во всех отделениях Банка, кроме отделений почтовой связи ФГУП «Почта России»
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- +0,25 п.п. при оформлении через Почта Банк Онлайн;
- при открытии/пролонгации вклада клиентом, имеющим Сберегательный счет с тарифным планом «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»;
- к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 1570 городах России
61 447
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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|50 000 ₽
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|Почтовый
|7,15
|50 000 ₽
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|Доходный
|6,85
|500 000 ₽
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