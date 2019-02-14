Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Особые условия оформление вклада осуществляется во всех отделениях Банка, кроме отделений почтовой связи ФГУП «Почта России» Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях капитализированные проценты сохраняются Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п. при оформлении через Почта Банк Онлайн;

при открытии/пролонгации вклада клиентом, имеющим Сберегательный счет с тарифным планом «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»;

к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 01.02.2019 11:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.