Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Лестничный вклад да Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или достижения клиентом возраста 54 лет;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 4,8%) Пополнение возможно в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц;

в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат Автопролонгация возможна не более 5 раз Дата актуализации 14.02.2019 15:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.