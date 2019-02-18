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Пенсионный!! (с капитализацией)

Газэнергобанк,

Газэнергобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,39%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
105
Ставка
3,39%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 1 000 ₽ 3,39
  • всего три периода начисления процентов: 1-365 дней - 4,8% годовых; 366-730 дней - 3,3% годовых; 731-1 080 дней - 2% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или достижения клиентом возраста 54 лет;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 4,8%)
Пополнение
возможно
  • в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц;
  • в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат

Автопролонгация
возможна не более 5 раз
Дата актуализации
14.02.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!! (с капитализацией)» в 45 городах России
2 829
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
ОГРН
1024000000210
Сайт
www.gebank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 22
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Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

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