Пенсионный!! (капитализация)
СКБ-Банк,
СКБ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,13%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
130 ₽
Ставка
4,13%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1080 дней
|от 1 000 ₽
|4,13
три периода начисления процентов:
- с 1 по 365 день - 6,5%;
- с 366 по 730 день - 3,8%;
с 731 по 1080 день - 2% годовых;
указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад заключается только при предъявлении пенсионного удостоверения, либо достижения клиентом возраста 54 лет;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%)
- Пополнение
-
возможно
- в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц;
- в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна не более 5 раз
- Дата актуализации
- 12.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!! (капитализация)» в 109 городах России
7 217
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- ОГРН
- 1026600000460
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-06-00 — единая справочная служба
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