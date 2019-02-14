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Пенсионный!! (капитализация)

СКБ-Банк,

СКБ-Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
4,13%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
130
Ставка
4,13%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 1 000 ₽ 4,13

три периода начисления процентов:

  • с 1 по 365 день - 6,5%;
  • с 366 по 730 день - 3,8%;

  • с 731 по 1080 день - 2% годовых;

  • указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад заключается только при предъявлении пенсионного удостоверения, либо достижения клиентом возраста 54 лет;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%)
Пополнение
возможно
  • в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц;
  • в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна не более 5 раз
Дата актуализации
12.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!! (капитализация)» в 109 городах России
7 217
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
ОГРН
1026600000460
Сайт
www.skbbank.ru
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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