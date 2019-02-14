Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - по ставке 0,1% годовых в долларах и 0,01% в евро;

от 181 до 1 110 дней - по ставке 0,2% годовых в долларах, 0,01% годовых в евро Автопролонгация невозможна Дата актуализации 05.02.2019 11:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.