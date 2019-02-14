Заубер-Валютный рост
Заубер Банк,
Заубер Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,20%
Сумма
от 1 000 $
Срок
1111 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 $
Ставка
0,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|1111 дней
|от 1 000 $
|0,2
|1111 дней
|от 1 000 €
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 180 дней - по ставке 0,1% годовых в долларах и 0,01% в евро;
- от 181 до 1 110 дней - по ставке 0,2% годовых в долларах, 0,01% годовых в евро
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-Валютный рост» в 2 городах России
4 108
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
- 197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
- Сайт
- www.sauberbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 640-07-02(812) 640-07-04
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