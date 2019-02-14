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Заубер-Валютный рост

Заубер Банк,

Заубер Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,20%
Сумма
от 1 000 $
Срок
1111 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
6 $
Ставка
0,2%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
1111 дней
от 1 000 $ 0,2
1111 дней
от 1 000 € 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней - по ставке 0,1% годовых в долларах и 0,01% в евро;
  • от 181 до 1 110 дней - по ставке 0,2% годовых в долларах, 0,01% годовых в евро
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.02.2019 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-Валютный рост» в 2 городах России
4 108
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
Сайт
www.sauberbank.com
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Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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