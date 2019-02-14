Привлекательный
ТЭМБР-Банк,
ТЭМБР-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
100 992 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|367 дней
|от 100 000 ₽
|4
|от 800 000 ₽
|5
|от 1 500 000 ₽
|6,5
|367 дней
|от 1 000 $
|0,6
|от 10 000 $
|0,7
|от 50 000 $
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток равен минимальной сумме каждой суммовой градации
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 12:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привлекательный» в 10 городах России
1 176
Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
- Сайт
- www.tembr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-62-82
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