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Привлекательный

ТЭМБР-Банк,

ТЭМБР-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
100 992
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
367 дней
от 100 000 ₽ 4
от 800 000 ₽ 5
от 1 500 000 ₽ 6,5
367 дней
от 1 000 $ 0,6
от 10 000 $ 0,7
от 50 000 $ 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток равен минимальной сумме каждой суммовой градации

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 12:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привлекательный» в 10 городах России
1 176
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Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
Сайт
www.tembr.ru
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Телефоны
(495) 775-62-82

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