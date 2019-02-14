Надежный
Викинг,
Викинг вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 534 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 30 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
процентная ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный» в 1 городе России
1 879
Справочная информация
АО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»
- Адрес
- 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский просп., д. 17
- ОГРН
- 1027800000250
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 320-33-20
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