Вход

Комфорт

Александровский,

Александровский вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
226 032
Ставка
7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней 550 дней 735 дней
от 100 000 ₽ 5,15 5,8 6,5 6,65 6,8
от 1 500 000 ₽ 5,35 6 6,6 6,85 7

максимальная сумма вклада равна 10-ти кратному размеру первоначального взноса

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

по истечении первых 30 дней после оформления договора

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
28.01.2019 10:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 5 городах России
6 087
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
Сайт
www.alexbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 7
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(812) 324-87-77

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Капитал 8 3 000 000 ₽ Посмотреть
Максимум 8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Перспектива 7,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще