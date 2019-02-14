Комфорт
Александровский,
Александровский вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
226 032 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|550 дней
|735 дней
|от 100 000 ₽
|5,15
|5,8
|6,5
|6,65
|6,8
|от 1 500 000 ₽
|5,35
|6
|6,6
|6,85
|7
максимальная сумма вклада равна 10-ти кратному размеру первоначального взноса
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
по истечении первых 30 дней после оформления договора
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 5 городах России
6 087
Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
- Адрес
- 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
- ОГРН
- 1027800000194
- Сайт
- www.alexbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 324-87-77
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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|Название
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|Мин. сумма
|Капитал
|8
|3 000 000 ₽
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|Максимум
|8
|1 500 000 ₽
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|Перспектива
|7,5
|1 500 000 ₽
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