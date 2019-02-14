Капитал
Александровский,
Александровский вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
448 004 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 546 дней
|от 547 до 637 дней
|от 638 до 735 дней
|от 3 000 000 ₽
|7
|7,3
|7,7
|7,85
|8
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 546 дней
|от 547 до 637 дней
|от 638 до 735 дней
|от 45 000 $
|0,65
|1,55
|2,1
|2,3
|2,4
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 546 дней
|от 547 до 637 дней
|от 638 до 735 дней
|от 45 000 €
|0,1
|0,1
|0,3
|—
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 60 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 5 городах России
11 909
Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
- Адрес
- 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
- ОГРН
- 1027800000194
- Сайт
- www.alexbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 324-87-77
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимум
|8
|1 500 000 ₽
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|Перспектива
|7,5
|1 500 000 ₽
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|Комфорт
|7
|1 500 000 ₽
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