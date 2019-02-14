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Капитал

Александровский,

Александровский вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
448 004
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 181 дня от 182 до 367 дней от 368 до 546 дней от 547 до 637 дней от 638 до 735 дней
от 3 000 000 ₽ 7 7,3 7,7 7,85 8
от 91 до 181 дня от 182 до 367 дней от 368 до 546 дней от 547 до 637 дней от 638 до 735 дней
от 45 000 $ 0,65 1,55 2,1 2,3 2,4
от 91 до 181 дня от 182 до 367 дней от 368 до 546 дней от 547 до 637 дней от 638 до 735 дней
от 45 000 € 0,1 0,1 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 60 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
28.01.2019 10:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 5 городах России
11 909
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Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
Сайт
www.alexbank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 6
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Телефоны
(812) 324-87-77

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