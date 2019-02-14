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Госстраховский VIP

Росгосстрах Банк,

Росгосстрах Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
34 216
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 1 000 000 ₽ 6,5 6,9 6,2
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 15 000 $ 2,1 2,7 2,6
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 15 000 € 0,5 0,5 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 16:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Госстраховский VIP» в 98 городах России
21 756
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Сайт
www.rgsbank.ru
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