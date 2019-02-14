Госстраховский VIP
Росгосстрах Банк,
Росгосстрах Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
34 216 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 732 дней
|от 1 000 000 ₽
|6,5
|6,9
|6,2
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 732 дней
|от 15 000 $
|2,1
|2,7
|2,6
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 732 дней
|от 15 000 €
|0,5
|0,5
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 16:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Госстраховский VIP» в 98 городах России
21 756
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- Сайт
- www.rgsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-40-40 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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