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Накопительный

Росгосстрах Банк,

Росгосстрах Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 271 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
234
Ставка
6,3%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
271 день 367 дней
от 5 000 ₽ 6,3 5,9
271 день 367 дней
от 100 $ 2,2
271 день 367 дней
от 100 € 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 5 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • не позднее, чем за три месяца до окончания срока договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты пересчитываются по льготным ставкам в рублях и долларах: с 91 по 180-й день - от 4 до 5% в рублях и от 0,1 до 1% годовых в долларах

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 98 городах России
18 211
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Сайт
www.rgsbank.ru
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