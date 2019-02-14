Универсальный
Росгосстрах Банк,
Росгосстрах Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
16 283 ₽
Ставка
5,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 30 000 ₽
|5,3
|от 300 000 ₽
|5,4
|367 дней
|от 500 $
|1
|от 5 000 $
|1,1
|367 дней
|от 500 €
|0,15
|от 5 000 €
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1 000 рублей, 50 долларов/евро;
- не позднее, чем за один месяц до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 98 городах России
14 115
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- Сайт
- www.rgsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-40-40 — единая справочная служба
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