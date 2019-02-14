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Универсальный VIP

Росгосстрах Банк,

Росгосстрах Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
55 282
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 1 000 000 ₽ 5,5
367 дней
от 15 000 $ 1,2
367 дней
от 15 000 € 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 1 000 рублей, 50 долларов/евро;
  • не позднее, чем за один месяц до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 16:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный VIP» в 98 городах России
10 505
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Сайт
www.rgsbank.ru
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