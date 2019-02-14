Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей, 50 долларов/евро;

не позднее, чем за один месяц до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 16:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.