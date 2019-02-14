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Пенсионный доход

Росгосстрах Банк,

Росгосстрах Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
33
Ставка
6,7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 1 000 ₽ 6,7 6,05
от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 50 $ 2,5 2,3
от 181 до 366 дней от 367 до 732 дней
от 50 € 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при предъявлении удостоверения о назначении пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии; удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, военной службы, государственной службы; справка о получении пенсии с реквизитами ПФ РФ, заверенная печатью ПФ РФ
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 16:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 98 городах России
24 056
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Сайт
www.rgsbank.ru
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Телефоны
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