Пенсионный доход
Росгосстрах Банк,
Росгосстрах Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
33 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 732 дней
|от 1 000 ₽
|6,7
|6,05
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 732 дней
|от 50 $
|2,5
|2,3
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 732 дней
|от 50 €
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при предъявлении удостоверения о назначении пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии; удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, военной службы, государственной службы; справка о получении пенсии с реквизитами ПФ РФ, заверенная печатью ПФ РФ
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 16:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 98 городах России
24 056
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- Сайт
- www.rgsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-40-40 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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