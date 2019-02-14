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Оперативный

Пермь,

Пермь вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 2,30%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
5 860
Ставка
2,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
30 дней от 31 до 60 дней
от 1 ₽ 1,8
от 500 000 ₽ 1,1 2,1
от 3 000 000 ₽ 1,4 2,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
начисление процентов ежемесячное
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 15:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оперативный» в 1 городе России
1 913
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Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
Адрес
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
ОГРН
1025900000510
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Телефоны
(342) 291-03-10

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Классический (ежемесячно) 7 10 000 000 ₽ Посмотреть
Классический (в конце срока) 5,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
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