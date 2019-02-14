Оперативный
Пермь,
Пермь вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 2,30%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 860 ₽
Ставка
2,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|30 дней
|от 31 до 60 дней
|от 1 ₽
|—
|1,8
|от 500 000 ₽
|1,1
|2,1
|от 3 000 000 ₽
|1,4
|2,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
начисление процентов ежемесячное
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 15:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оперативный» в 1 городе России
1 913
Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
- Адрес
- 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
- ОГРН
- 1025900000510
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 291-03-10
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Классический (ежемесячно)
|7
|10 000 000 ₽
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|Классический (в конце срока)
|5,5
|10 000 000 ₽
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|Классический (в валюте)
|2
|150 000 $
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