Аксиома
Меткомбанк (Каменск-Уральский),
Меткомбанк (Каменск-Уральский) вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,75%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
17 955 ₽
Ставка
5,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|от 300 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|5,75
|370 дней
|от 3 000 $ до 150 000 $
|2,3
|370 дней
|от 1 000 € до 150 000 €
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- пополнение ограничено максимальной суммой вклада;
- не позднее 30 дней до окончания срока действия договора
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 181 дня выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Аксиома» в 4 городах России
3 394
Справочная информация
ПАО «Меткомбанк»
- Адрес
- 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Каменск-Уральский
- Телефоны
-
8 800 200-29-11 — единая справочная служба
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