Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения пополнение ограничено максимальной суммой вклада;

не позднее 30 дней до окончания срока действия договора Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 181 дня выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 08.02.2019 13:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.