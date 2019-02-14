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Удобный плюс

ВУЗ-Банк,

ВУЗ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,40%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1500 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
984
Ставка
4,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1500 дней
от 5 000 ₽ 4,4
1500 дней
от 200 $ 0,4
1500 дней
от 200 € 0,18

всего три периода начисления процентов:

  • с 1 по 100 день - 7,5% и 2% в долларах, 0,6% в евро;
  • с 101 по 200 день - 8% в рублях и 2,7% в долларах, 0,8% в евро;

  • с 201 дня - 3,88% в рублях (50% от ставки рефинансирования) и 0,1% в долларах/евро;

  • указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
каждые 100 дней
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
каждые 100 дней
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пакета "Все под контролем";
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

однократное частичное изъятие в течение срока действия вклада на сумму не более 100 000 рублей,1 500 долларов США/евро

Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 15:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный плюс» в 29 городах России
3 671
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
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в вашем городе Екатеринбург
Отделения 10
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Телефоны
8 800 700-27-00

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