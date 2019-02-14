с 201 дня - 3,88% в рублях (50% от ставки рефинансирования) и 0,1% в долларах/евро;

всего три периода начисления процентов:

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты каждые 100 дней Капитализация ежеквартально по выбору клиента каждые 100 дней Лестничный вклад да Особые условия вклад открывается при наличии пакета "Все под контролем";

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия однократное частичное изъятие в течение срока действия вклада на сумму не более 100 000 рублей,1 500 долларов США/евро Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 15:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.