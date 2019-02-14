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Накопительный плюс

ВУЗ-Банк,

ВУЗ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,85%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
889
Ставка
7,85%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
400 дней
от 10 000 ₽ 7,85
400 дней
от 300 $ 3,2
400 дней
от 300 € 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
каждые 100 дней
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
каждые 100 дней
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пакета "Все под контролем"
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

однократное частичное изъятие в течение срока действия вклада на сумму не более 100 000 рублей,1 500 долларов США/евро

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 15:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный плюс» в 29 городах России
19 224
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 10
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Телефоны
8 800 700-27-00

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