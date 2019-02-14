Мобильный плюс
ВУЗ-Банк,
ВУЗ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
210 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
36 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|210 дней
|от 1 000 ₽
|6,2
|210 дней
|от 50 $
|0,75
|210 дней
|от 50 €
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пакета "Все под контролем"
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 15:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный плюс» в 29 городах России
5 817
Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 700-27-00
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