Диалог Оптимальный
Кемсоцинбанк,
Кемсоцинбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 568 ₽
Ставка
7,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|от 100 000 ₽ до 1 500 000 ₽
|7,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
прекращается за 90 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
по истечении 90 дней
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 90 дней процентная ставка сохраняется
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,2 п.п. для вкладчиков, имеющих действующие срочные вклады на 21.12.2018 г.
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Диалог Оптимальный» в 6 городах России
3 557
Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
- Адрес
- 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
- ОГРН
- 1024200001891
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кемерово
- Телефоны
-
(3842) 36-90-90
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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