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Диалог Оптимальный

Кемсоцинбанк,

Кемсоцинбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7 568
Ставка
7,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 100 000 ₽ до 1 500 000 ₽ 7,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

прекращается за 90 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

по истечении 90 дней

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 90 дней процентная ставка сохраняется

Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,2 п.п. для вкладчиков, имеющих действующие срочные вклады на 21.12.2018 г.

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Диалог Оптимальный» в 6 городах России
3 557
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Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
Адрес
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
ОГРН
1024200001891
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Отделения 2
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Телефоны
(3842) 36-90-90

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