Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 90 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: по истечении 90 дней Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 90 дней процентная ставка сохраняется Увеличение ставки возможно при других условиях +0,2 п.п. для вкладчиков, имеющих действующие срочные вклады на 21.12.2018 г. Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 11:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.