Пенсионный плюс
Энергомашбанк,
Энергомашбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,55%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
339 ₽
Ставка
6,55%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|730 дней
|от 5 000 ₽
|6,55
|6,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается по достижении вкладчиком пенсионного возраста либо при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 90 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 366 дней - 0,1% годовых, с 367 по 729 день - 6,3% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный плюс» в 1 городе России
3 329
Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
- Адрес
- 197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
- ОГРН
- 1027800001261
- Сайт
- www.energomashbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 250-50-60 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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