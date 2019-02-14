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Пенсионный плюс

Энергомашбанк,

Энергомашбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,55%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
339
Ставка
6,55%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней 730 дней
от 5 000 ₽ 6,55 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается по достижении вкладчиком пенсионного возраста либо при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 90 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 366 дней - 0,1% годовых, с 367 по 729 день - 6,3% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный плюс» в 1 городе России
3 329
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Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
Адрес
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
ОГРН
1027800001261
Сайт
www.energomashbank.ru
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Телефоны
8 800 250-50-60 — единая справочная служба

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