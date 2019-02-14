Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается по достижении вкладчиком пенсионного возраста либо при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 90 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 366 дней - 0,1% годовых, с 367 по 729 день - 6,3% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 14:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.