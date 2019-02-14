Признание
Почтобанк,
Почтобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
330 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 3 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения (удостоверение о назначении пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии; удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территорий других государств, военной или государственной службы)
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 366 дней проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 16:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Признание» в 2 городах России
2 385
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
- Адрес
- 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 236-07-72
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