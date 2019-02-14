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Премиум 150 лет надежности (ежемесячно)

Росбанк,

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Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
104 965
Ставка
7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 6 мес. 7 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.
от 500 000 ₽ 5,8 6,2 6,4 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9
от 1 500 000 ₽ до 300 000 000 ₽ 5,9 6,3 6,5 6,8 7 7 7 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Особые условия
  • открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии онлайн

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 15:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум 150 лет надежности (ежемесячно)» в 157 городах России
68 566
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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