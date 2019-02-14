Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Особые условия открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии онлайн Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 01.02.2019 15:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.