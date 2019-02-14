Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад private Особые условия открытие вклада предусмотрено только в специализированных точках персонального обслуживания (Private Banking РНКБ) Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях со 181 дня проценты выплачиваются из расчёта 60% ставки по вкладу Автопролонгация возможна не более 5 раз Дата актуализации 11.02.2019 15:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.