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PRIME

РНКБ,

РНКБ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
193 445
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 547 дней от 548 до 730 дней от 731 до 1094 дней 1095 дней
от 300 000 ₽ 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5
от 600 000 ₽ 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75
от 1 000 000 ₽ 5 5,5 6 5 5 5
от 3 000 000 ₽ 5,25 5,75 6,25 5,25 5,25 5,25
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 547 дней от 548 до 730 дней от 731 до 1094 дней 1095 дней
от 10 000 $ 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
private
Особые условия
  • открытие вклада предусмотрено только в специализированных точках персонального обслуживания (Private Banking РНКБ)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

со 181 дня проценты выплачиваются из расчёта 60% ставки по вкладу

Автопролонгация
возможна не более 5 раз
Дата актуализации
11.02.2019 15:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «PRIME» в 47 городах России
5 235
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
Сайт
www.rncb.ru
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Телефоны
8 800 234-27-27

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