Копилка
Оренбург,
Оренбург вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,53%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
1098 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 925 ₽
Ставка
6,53%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1098 дней
|от 20 000 ₽
|6,53
- три периода начисления процентов: с 1 по 366 день - 7,1%, с 367 по 732 день - 6,5%, с 733 по 1 098 день - 6% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,1%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 366 дней после оформления договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за каждый полный период сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 18:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 21 городе России
2 468
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
- Адрес
- 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-95-22
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