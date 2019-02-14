Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,1%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 390 дней с даты заключения договора Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия один раз в течение каждых 390 дней с даты открытия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются за полные 390 и 1 170 дней Автопролонгация невозможна Дата актуализации 24.01.2019 18:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.