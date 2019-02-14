вклад открывается лицам, достигшим пенсионного возраста (женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет), либо при предъявлении удостоверений: пенсионное удостоверение (по инвалидности, по утере кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии, трудовой пенсии), удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны, удостоверение ветерана (в том числе удостоверения ветерана военной службы, ветерана органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, ветерана труда, ветерана боевых действий, ветерана государственной службы)