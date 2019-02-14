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Новый пенсионный

Оренбург,

Оренбург вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,53%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1140 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 127
Ставка
6,53%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1140 дней
от 5 000 ₽ 6,53
  • предусмотрено четыре периода начисления процентов, равных 285 дням: с 1 по 285 день - 7%, с 286 по 570 день - 7,1%, с 571 по 855 день - 6%, с 856 по 1 140 дней - 6% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается лицам, достигшим пенсионного возраста (женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет), либо при предъявлении удостоверений: пенсионное удостоверение (по инвалидности, по утере кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии, трудовой пенсии), удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны, удостоверение ветерана (в том числе удостоверения ветерана военной службы, ветерана органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, ветерана труда, ветерана боевых действий, ветерана государственной службы)
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения ветерана;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,1%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 285 дней со дня открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные за полные периоды проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
24.01.2019 18:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый пенсионный» в 21 городе России
2 112
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
Адрес
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 5
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Телефоны
(3532) 77-95-22

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