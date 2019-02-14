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Постоянный доход

Оренбург,

Оренбург вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,37%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1110 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
968
Ставка
6,37%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1110 дней
от 5 000 ₽ 6,37
  • три периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 6,8%, с 371 по 740 день - 6,3%, с 741 по 1 110 день - 6% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,8%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; в течение 370 дней с даты оформления договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты сохраняются за полные 370, 740, 1 110 дней нахождения денежных средств во вкладе

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
24.01.2019 18:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Постоянный доход» в 21 городе России
2 353
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
Адрес
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 5
Банкоматы 26
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Телефоны
(3532) 77-95-22

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