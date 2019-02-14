Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,8%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; в течение 370 дней с даты оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты сохраняются за полные 370, 740, 1 110 дней нахождения денежных средств во вкладе Автопролонгация невозможна Дата актуализации 24.01.2019 18:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.