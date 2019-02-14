Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в течение 91 дня - по ставке до востребования;

с 92 по 182 день - 1,5% годовых;

с 183 по 273день - 2,5% годовых;

с 274 по 364 день - 3,5% годовых;

с 365 по 545 день - 4,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 17.01.2019 13:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.