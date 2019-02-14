Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения

иные в течение первых 350 дней;

на сумму пополнений проценты начисляются по ставке 6,5% годовых Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 350 дней - по ставке вклада "До востребования", с 351 дня ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 11:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.